Atalanta derrota Udinese e entra na zona de classificação à Liga Europa

Na briga por uma vaga na próxima edição da Liga Europa, a Atalanta derrotou a Udinese por 3 a 1, fora de casa, no estádio Friulli, em Údine, com show do atacante colombiano Zapata, e se aproximou dos primeiros colocados do Campeonato Italiano.

Duvan Zapata fez os três gols do triunfo que deixou a Atalanta no grupo das quatro equipes que têm 21 pontos, na sexta posição, a última entre os times que vão à Liga Europa na próxima temporada. O italiano Lasagna marcou o gol solitário do time de Údine.

A Atalanta aparece à frente dos rivais por ter mais vitórias, mas pode perder a posição ainda neste domingo para o Torino, caso este não perca para o Milan. A Udinese, por outro lado, é a 17ª colocada, e tem 13 pontos, apenas a dois pontos do Bologna, que abre a zona de rebaixamento.

Mais cedo, o Empoli (15º) superou o Bologna (18º) por 2 a 1, e Parma (10º) e Chievo (20º) empataram em 1 a 1, mesmo placar do duelo entre Genoa (14º), que contou com a estreia de Cesare Prandelli, ex-técnico da seleção italiana, e SPAL (16º). A 15.ª rodada será encerrada ainda neste domingo, com o embate entre Milan e Torino, em Milão.