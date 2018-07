Atalanta vira sobre Genoa fora de casa e sobe na tabela do Italiano

A Atalanta venceu o Genoa por 2 a 1 de virada, dentro do estádio adversário, nesta terça-feira, pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo deveria ter sido disputado na última segunda, mas foi adiado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) devido a uma previsão de nevasca na região de Gênova.

Esta é a segunda interferência das condições climáticas no calendário do futebol italiano em Gênova. Em setembro, o confronto entre Sampdoria e Roma, válido pela terceira rodada da competição, havia sido remarcado devido às fortes chuvas que atingiram a cidade portuária.

Com a vitória, a Atalanta subiu para a oitava colocação na tabela de classificação do Campeonato Italiano com 23 pontos, superando o Torino - que venceu a Lazio por 3 a 1, em Roma - nos critérios de desempate do torneio. Desta forma, o clube de Bérgamo chega mais perto do grupo que garante vaga nas competições internacionais.

Já o Genoa, que permanece estacionado nos 13 pontos, ficou ainda ameaçado pelo rebaixamento no campeonato - o SPAL, em 18.º e primeiro time a figurar na zona da degola, tem 11 pontos. Verona (10) e Benevento (1) completam a lista das equipes que ocupam a zona do descenso.

O time da casa começou a partida muito bem e abriu o placar logo aos 4 minutos com o meia Andrea Bertolacci. Mas, no fim da primeira etapa, aos 45, o meio-campista esloveno Josip Ilicic empatou a partida.

Na segunda etapa, a equipe adversária passou à frente no marcador também com um gol assinalado nos minutos iniciais. Aos 7, o lateral-direito Andrea Masiello fez o segundo gol da Atalanta, que garantiu uma boa vitória fora de casa.

Na 17.ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta receberá a Lazio, em Bérgamo. Já o Genoa tentará se reabilitar no campeonato diante da Fiorentina, no estádio Artêmio Franchi, em Florença. Ambos os jogos estão marcados para o próximo domingo.

A Atalanta está classificada também para a segunda fase eliminatória da Liga Europa. Nesta etapa da competição europeia, os italianos enfrentarão o Borussia Dortmund. O primeiro jogo será disputado no dia 15 de fevereiro, na Alemanha, enquanto que o segundo duelo está marcado para o dia 22 do mesmo mês, na Itália.