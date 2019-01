Atalanta x Juventus: como assistir ao vivo ao confronto italiano pela TV

Fazendo uma campanha quase perfeita na Itália, a Juventus entra em campo nesta quarta-feira para encarar o Atalanta, às 17h45 (horário de Brasília), no estádio Atleti Azzurri D’Italia, em Bérgamo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa da Itália. Confira como está a classificação do Campeonato Italiano.

Atalanta x Juventus terá transmissão do canal DAZN, no Youtube. Na terça-feira, o Milan derrotou o Napoli por 2 a 0, no primeiro jogo das quartas de final da competição. Outras duas partidas acontecem nesta quarta e mais uma ocorre na quinta-feira.

Na última rodada do Campeonato Italiano, a Juventus derrotou a Lazio por 2 a 1, fora de casa, enquanto o Atalanta empatou em casa por 3 a 3 com a Roma.

Veja os jogos de ida das quartas de final da Copa da Itália

Terça-feira

Milan x Napoli

Quarta-feira

Fiorentina x Roma

Atalanta x Juventus

Quinta-feira

Inter x Lazio

Veja os últimos resultados da Juventus

27/01: Lazio 1 x 2 Juventus - Italiano

21/01 Juventus 3 x 0 Chievo - Italiano

16/01 Juventus 1 x 0 Milan - Supercopa da Itália

12/01 Bologna 0 x 2 Juventus - Copa da Itália

Próximos jogos da Juventus

30/01 Atalanta x Juventus - Copa da Itália

02/02 Juventus x Parma - Italiano

10/02 Sassuolo x Juventus - Italiano

15/02 Juventus x Frosinone - Italiano

20/02: Atlético de Madrid x Juventus - Liga dos Campeões