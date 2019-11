Atalanta x Manchester City: onde assistir ao vivo

A próxima missão do Manchester City pela Liga dos Campeões será enfrentar o Atalanta nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália. O jogo terá transmissão ao vivo pelo EI Plus.

LEIA TAMBÉM > Tabela da Liga dos Campeões

No Grupo C da competição, o Manchester City ocupa a liderança somando nove pontos. Já o Atalanta, que perdeu as três partidas disputadas, está na lanterna do grupo, sem pontos.

Últimos jogos do Manchester City

02/11 Manchester City 2 x 1 Southampton (Premier League)

29/10 Manchester City 3 x 1 Southampton (Copa da Liga Inglesa)

26/10 Manchester City 3 x 0 Aston Villa (Premier League)

22/10 Manchester City 5 x 1 Atalanta (Liga dos Campeões)

19/10 Crystal Palace 0 x 1 Manchester City (Premier League)

Últimos jogos do Atalanta