Ataque brilha de novo e Inter abre 2.º turno do Gaúcho com vitória

Em boa fase, o ataque do Internacional voltou a fazer a diferença na partida deste domingo contra o Canoas, pela primeira rodada da Taça Farroupilha, o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Com gols de Diego Fórlan e Leandro Damião, além de um de Josimar, a equipe bateu o adversário por 3 a 1, fora de casa.

Campeão do primeiro turno do Gauchão, o Internacional saiu na frente aos 25 minutos do primeiro tempo. Após receber passe de D''Alessandro, que completou neste domingo 200 partidas pelo clube, Damião escorou para Josimar chutar com categoria no canto direito do goleiro Anderson.

O time colorado, porém, tomou o empate ainda no primeiro tempo. Aos 40 minutos, Fábio Santos recebeu na intermediária e chutou no ângulo esquerdo de Muriel, um belo gol do Canoas.

Após a igualdade, o Inter não deixou se abater e chegou ao segundo gol aos 16 minutos da etapa final. E o mesmo saiu dos pés do uruguaio Forlán, que bateu falta com precisão e não deu chances a Anderson para fazer 2 a 1. Foi o sétimo gol do atacante na temporada e o 12.° com a camisa do clube.

Já o terceiro do Inter saiu aos 44 minutos. Damião recebeu passe de costas para a zaga, girou em cima de um defensor e chutou forte para decretar o 3 a 1.