Ataque deslancha, Goiás triunfa e complica o Bahia no Brasileiro

O Goiás contou com a melhoria no sistema ofensivo para vencer o Bahia por 3 a 0 neste domingo, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, em jogo válido pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de ficar dois jogos sem marcar e amargar duas derrotas, o time esmeraldino produziu mais, teve mais eficiência nas finalizações e conseguiu a vitória, que praticamente afasta o risco de rebaixamento.

Agora com 44 pontos, o Goiás sobe para a 10.ª colocação e, a cinco rodadas do fim do campeonato, abre dez pontos de vantagem para o Vitória, primeira equipe que cairia para a Série B. O Bahia, por outro lado, fica ainda mais ameaçado pelo descenso, permanecendo com 31 pontos, na 19.ª e penúltima posição.

A vitória do Goiás foi construída no segundo tempo, após uma primeira etapa morna. Nos primeiros minutos depois do intervalo, o time esmeraldino já mostrava mais vontade que o Bahia. Aos quatro, depois de cruzamento de Felipe Saturnino, Esquerdinha acertou voleio, mas Marcelo Lomba fez boa defesa e evitou o gol.

Aos 17, saiu o primeiro. Em jogada rápida, a zaga do Bahia errou, e Erik acertou chute na saída de Marcelo Lomba para abrir o placar. Aos 24, o mesmo Erik recebeu passe e entrou livre para ampliar. Com vantagem e sem ser ameaçado pelo Bahia, o esmeraldino deu-se ao luxo de experimentar. Em cobrança de falta aos 30, Thiago Mendes esperou a barreira pular, chutou rasteiro e marcou o terceiro, fechando o placar.

Os dois times voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 17 horas. O Bahia enfrenta o Corinthians, em Salvador, enquanto o Goiás encara o Internacional, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 3 X 0 BAHIA

GOIÁS - Renan; Felipe Macedo (Moisés), Jackson, Pedro Henrique e Felipe Saturnino; Amaral, David, Thiago Mendes, Ramon (Bruno Mineiro) e Esquerdinha (Tiago Real); Erik. Técnico: Ricardo Drubscky.

BAHIA - Marcelo Lomba; Roniery, Lucas Fonseca, Titi e Guilherme Santos; Uelliton, Rafael Miranda, Léo Gago (Wiliam Barbio) e Lincoln (Branquinho): Rafinha (Henrique) e Kieza. Técnico: Gilson Kleina.

ÁRBITRO - Rafael Klaus (SP).

GOLS - Erik, aos 17 e 24, e Thiago Mendes, aos 30 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Pedro Henrique (Goiás) e Rafael Miranda (Bahia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).