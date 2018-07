Ataque do Corinthians terá Vagner Love e Mendoza em Lins

O Corinthians deverá escalar Petros no lugar de Jadson, que negocia sua transferência para o futebol chinês, e o ataque reserva - Vágner Love e Mendoza - na partida desta quarta-feira, contra o Linense, fora de casa, em jogo adiado da segunda rodada do Campeonato Paulista. Na lateral, Uendel será mantido no lugar de Fábio Santos, fora por 45 dias por causa de um problema no joelho direito. Essas foram as mudanças que o técnico Tite treinou na tarde desta terça-feira no Centro de Treinamento Joaquim Grava.

O meia Jadson não foi relacionado para a partida e está praticamente fora do clube, que aguarda apenas o pagamento do clube Jiangsu Sainty, da China, para oficializar a negociação. O depósito ainda não foi feito pelos chineses. Ele continua treinando, mas não viajará para Lins.

A escolha de Vágner Love e Mendoza no último treinamento se deve a problemas médicos. Emerson tem uma inflamação no joelho direito e faz tratamento no departamento médico enquanto Guerrero sofreu um pisão no empate contra o Ituano e deverá ser poupado.

Com as mudanças, Tite encara a partida no interior como um laboratório para o jogo da Copa da Libertadores, no dia 4 de março, contra o San Lorenzo. No segundo jogo do torneio sul-americano, Guerrero vai cumprir o terceiro e último jogo de suspensão pela expulsão na partida contra o Once Caldas, pela fase preliminar da Libertadores.