Ataque volta a funcionar, São Paulo goleia o Linense e avança no Paulista

Na primeira partida da temporada que tanto ataque quanto defesa funcionaram com perfeição, o São Paulo goleou o Linense por 5 a 0, carimbando sua vaga para a semifinal do Paulistão - ainda não se sabe quem será o adversário -, em um jogo que dá moral para o time do Morumbi no confronto de quinta-feira, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

O São Paulo já tinha feito outras goleadas no ano, mas nenhuma sem sofrer gol. No últimos jogos, o time estava sem ser vazado, mas o ataque não tinha brilhado. Desta vez, tudo funcionou do jeito que o técnico Rogério Ceni queria e ao final da partida a torcida fez muita festa para os jogadores, já prevendo um rival mais difícil na quinta.

Ciente de que precisava de gols para reverter a situação, o Linense foi mais ousado e quase abriu o placar aos 23 segundos, quando Zé Antônio arriscou de longe tentando pegar Renan Ribeiro desprevenido, mas o goleiro do São Paulo fez ótima defesa. A resposta do São Paulo veio só aos 12, quando em uma falta ensaidada, Rodrigo Caio cabeceou com perigo.

O zagueiro, aliás, estava atuando como volante, em uma posição que o técnico Rogério Ceni já havia testado na Florida Cup no início do ano. No ataque, Thomaz, recém-contratado, ganhava sua primeira chance como titular. Do outro lado, o Linense apostava na velocidade de Gabrielzinho e Joãozinho para incomodar.

O São Paulo não fazia uma marcação pressão, como em outras partidas, e o Linense tinha espaço para tocar a bola. Aos 13, Caíque cabeceou e Renan Ribeiro segurou sem problemas. E se pelos lados o time da casa tinha dificuldades, foi pelo meio que surgiu o primeiro gol. Aos 22, Gilberto girou em cima de seu marcador, partiu em velocidade e tocou na saída do goleiro.

O gol do artilheiro do São Paulo na temporada fez com que o Linense tivesse que se expor mais. Aos 36, o time de Lins teve ótima chance com Gabrielzinho, que chutou na saída de Renan Ribeiro, mas o goleiro do São Paulo salvou com o pé. Pouco depois, Rodrigo Caio saiu machucado e deu lugar a Jucilei.

No segundo tempo, com o Linense aberto, o São Paulo aproveitou as chances. Logo no primeiro minuto da etapa final, Thomaz tocou para Thiago Mendes na entrada da área. O volante chutou forte e fez o segundo gol. Pouco depois, Buffarini cruzou e Thomaz mandou para o gol, mas a bola saiu sem direção.

O São Paulo continuou imprimindo seu ritmo e depois do segundo gol quase não foi incomodado pelo Linense. Aos 14, Thiago Mendes fez mais um, após receber belo lançamento de Jucilei. Ceni então colocou Wesley no lugar do artilheiro da tarde e Neilton, para dar um descanso para Luiz Araújo.

Aos 33, Gilberto deu um lindo passe para Thomaz, que entrou em velocidade na área e chutou para marcar seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, o quarto da equipe na partida. Dois minutos depois, Neilton deu uma assistência para Gilberto, que marcou mais um, se isolando na artilhardia do Campeonato Paulista com 9 gols.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 5 x 0 LINENSE

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Buffarini, Maicon, Lucão e Junior Tavares; Rodrigo Caio (Jucilei), Thiago Mendes (Wesley) e Cícero; Luiz Araújo (Neilton), Gilberto e Thomaz. Técnico: Rogério Ceni.

LINENSE: Victor Golas; Bruno Moura, Samuel (Bruno Costa), Rodrigo Lobão e Caíque; Pio, Zé Antônio, Giovanni e Thiago Humberto (Diego Felipe); Joãozinho (Murilo Rangel) e Gabrielzinho. Técnico: Márcio Fernandes.

Gols: Gilberto, aos 22 minutos do 1º tempo; Thiago Mendes, a 1 e aos 14, Thomaz, aos 33, e Gilberto, aos 35 minutos do 2º tempo.

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira.

Cartões amarelos: Thomaz, Pio, Samuel, Caíque e Zé Antônio

Renda: R$ 726.644,00

Público: 27.230 pagantes.

Local: Morumbi, em São Paulo (SP).