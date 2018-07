Ataque é prioridade no primeiro treino da seleção

A seleção brasileira realizou nesta terça-feira o seu primeiro treino em Libreville, capital do Gabão, sede do amistoso da próxima quinta-feira contra o time da casa. Contando apenas com jogadores que atuam na Europa, o técnico Mano Menezes já começou a armar a equipe que vai entrar em campo para o amistoso contra o atual 68.º colocado no ranking da Fifa.

Na atividade desta tarde em Libreville, o técnico Mano Menezes deu prioridade à preparação do setor ofensivo da seleção, uma vez que ele não vai poder contar com o quarteto ofensivo que vinha atuando no time titular: Neymar, Ronaldinho, Lucas e Fred. "Por isso resolvemos dar prioridade à preparação do ataque, que foi todo mudado em relação aos jogos anteriores", explicou o treinador. Kléber, Hulk e Jonas são as opções para o ataque. Dudu, Willian, Bruno César e Fernandinho são as opções para as vagas de Ronaldinho e Lucas.

Mano só vai definir os 11 titulares depois do treino de quarta-feira, mas já sabe que não vai poder escalar Daniel Alves - que cumpre gancho pela expulsão contra o México - e Thiago Silva, zagueiro que será poupado neste amistoso e só vai entrar em campo na segunda-feira, contra o Egito, em Doha (Catar). Marcelo e Kaká, cortados por lesão, e Luiz Gustavo, que não foi a Gabão porque não tinha o comprovante de uma vacina exigida para entrar no país, também não jogam.

Encerrada a atividade tática, os jogadores de ataque e meio-campo continuaram a preparação ofensiva. Treinaram conclusões a gol, cruzamentos e penetrações dos lados de campo, em exercícios comandados pelo assistente Sidnei Lobo.