Ataque é única dúvida do Cruzeiro para o clássico Como Diego Souza não foi mesmo inscrito, o técnico Marcelo Oliveira tem apenas uma dúvida para escalar o Cruzeiro no clássico de domingo, contra o Atlético-MG, na reabertura do Mineirão. E a indefinição é no ataque, onde Anselmo Ramon e o garoto Vinicius Araújo disputam uma vaga na equipe.