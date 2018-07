Ataque funciona e Corinthians goleia em jogo-treino

SÃO PAULO - Os três principais atacantes do Corinthians deixaram suas marcas e a equipe venceu nesta sexta-feira o Audax-SP, por 4 a 1, em jogo-treino preparatório para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo, na primeira partida da final da Recopa Sul-Americana. Emerson (duas vezes), Guerrero e Pato balançaram as redes.

A atividade, realizada nesta tarde no Parque Ecológico, teve dois tempos de 45 minutos. No primeiro atuou o time titular, com Cássio; Edenílson, Gil, Chicão e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Romarinho e Danilo; Emerson e Guerrero. Os dois atacantes foram responsáveis pelos gols da etapa, fechada em 3 a 0.

Depois de uma pausa, o Corinthians voltou com um time totalmente diferente: Júlio César; Willian Arão, Jocinei, Felipe e Igor; Maldonado, Ibson, Léo, Douglas e Renato Augusto; Alexandre Pato. O Audax, recém-promovido à elite do futebol paulista, fez seu gol de honra, mas Pato ainda marcou o quarto, já no final.

O treino desta sexta mostrou que, além de Alessandro, já descartado, Paulo André também é dúvida e pode dar lugar a Chicão. No meio, o Corinthians espera a posição do Tottenham para escalar Paulinho. Se o volante viajar direto da seleção para a Inglaterra, Guilherme será titular.