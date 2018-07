Até 90, Flamengo, campeão nacional, era exemplo para o Corinthians

Até o fim da década de 80, Flamengo e Corinthians era o confronto do time carioca cheio de títulos nacionais e internacionais e referência no exterior contra o clube de grande torcida, mas que ainda era apenas regional. Tudo mudou em menos de 20 anos.

Antes de conquistar o Brasileiro de 1990, o Corinthians não havia conquistado nenhum troféu relevante de âmbito nacional ou internacional. Isso, inclusive, era motivo de piada entre os torcedores rivais.

Já o Flamengo, aproveitou muito bem a época de Zico, Júnior e companhia e cansou de levantar taças neste período. Foram três Brasileiros (1980, 82 e 83) e a Copa União de 1987, além do Mundial e da Libertadores de 81.

Em 1990, o Flamengo ainda ganhou uma Copa do Brasil antes do time comandado por Nelsinho Baptista derrotar o São Paulo na decisão do Brasileiro, com gol de Tupãzinho, e dar início a uma nova era de orgulho para o Corinthians.

De lá para cá foram sete Brasileiros (1990, 98, 99, 2005, 11, 15 e 17), três Copas do Brasil (1995, 2002 e 09), uma Copa Libertadores (2012) e dois Mundiais (2000 e 2012). “O título de 90 é um marco, pois colocou o Corinthians em outro patamar e desde então, não paramos de crescer”, disse o presidente do clube, Roberto de Andrade.

Ao Flamengo, apenas as comemorações pela Mercosul de 1999, os Brasileiros de 1992 e 2009 e as Copas do Brasil de 2006 e 2013.

As duas equipes de maiores torcidas do Brasil vivem momentos opostos sob o ponto de vista nacional, mas continuam fortes em seus Estados. O Flamengo conquistou oito Campeonatos Cariocas e o Corinthians venceu 12 vezes o Paulistão.