Até o 7 x 1: jogos do Brasil na Copa de 2014 vão passar na TV a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira, os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 vão passar na TV fechada. A SporTV anunciou que irá transmitir quase todas as partidas do time comandado por Luiz Felipe Scolari no Mundial, inclusive, o histórico 7 x 1 diante da Alemanha. É possível assistir aos jogos a partir das 19h, no programa "Faixa Especial".

Cada dia será transmitido um jogo. Nesta terça-feira, a partida será contra a Croácia, jogo de estreia do Brasil no Mundial. E no domingo será justamente o 7 x 1, realizado no Mineirão e que até hoje causa tanta polêmica. A emissora decidiu que não irá passar a derrota por 3 a 0 para a Holanda, em jogo que tinha o terceiro lugar em disputa.

O Estadão apurou com pessoas ligadas ao canal que a polêmica ocorreu até dentro da SporTV e da TV Globo. Há quem defenda a ideia de transmitir e quem acredita que o ideal fosse esquecer do jogo. Mas diretores da alta cúpula da emissora avaliaram que seriam interessante testar a reação do público diante da exibição da partida e, por isso, vão fazer o teste primeiro no canal fechado. Se a audiência for boa, vão estudar a possibilidade de passar também na TV Globo.

O Brasil venceu dois jogos e empatou um na fase de grupos daquele Mundial e depois passou pelo Chile e Colômbia, jogo que ficou marcado pela lesão de Neymar, após entrada de Zuñiga. Em seguida, o Brasil perdeu para a Alemanha e depois foi derrotado pela Holanda na decisão de terceiro e quarto lugar.

Jogos da Copa e data de transmissão (todos os jogos serão às 19h)