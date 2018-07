'Até que jogamos bem', diz Oscar depois de derrota por 3 a 0

O meia Oscar não deixou de mostrar abatimento com a derrota por 3 a 0 para a Holanda, sofrida neste sábado, no Mané Garrincha, em Brasília, mas o jogador acredita que o Brasil não teve uma atuação tão ruim e "até que jogou bem" nesta decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2014.

"O sentimento é horrível, não tem nem o que falar. A gente sofreu uma grande derrota contra a Alemanha, que ninguém esperava. Hoje entramos desde o começo tentando vencer, conquistar o terceiro lugar, mas não foi o nosso dia. Até que jogamos bem, mas perdemos. Não tem que falar mais nada, ver o que errou para melhorar no futuro", afirmou o meio-campista, em entrevista ao SporTV.

Oscar também não soube explicar as razões para o Brasil amargar mais uma atuação em que tomou gols rapidamente, assim como ocorreu no 7 a 1 sofrido diante da Alemanha, na última terça-feira, no Mineirão. Entretanto, reconheceu que o time nacional decepcionou de forma melancólica todos os torcedores brasileiros.

"É difícil falar. A gente tomou gol com um, dois minutos. O que a gente pode fazer? Tomamos o segundo, criamos um monte de chance de fazer pelo menos um no primeiro tempo, mas não fizemos. Todo mundo sai muito triste. O povo brasileiro está muito triste com a gente. A gente tentou, lutou, mas infelizmente não saiu com a vitória", completou.