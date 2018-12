Atenta ao mercado, Ponte Preta prioriza renovação com jogadores

Depois de ter anunciado Mazola Júnior como treinador na semana passada, a Ponte Preta foca agora na montagem do elenco para a próxima temporada. Além de conversar com possíveis reforços, a diretoria espera acertar a permanência de jogadores que se destacaram na Série B do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Ruan e o zagueiro Reginaldo interessam e a direção já procurou Internacional e Fluminense, que são os donos dos direitos dos respectivos jogadores. A diretoria também tem desejo na permanência do atacante Júnior Santos.

Na semana passada, anunciou a permanência do experiente zagueiro Renan Fonseca, que foi o segundo jogador que mais atuou na temporada com a camisa alvinegra - 61 partidas.

A reapresentação do elenco está marcada para o dia 2 de janeiro e a estreia da Ponte Preta no Paulistão será no dia 20, contra o Oeste, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.