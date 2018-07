Atentado, bruxaria e uísque: motivos para a queda na carreira de Adebayor

Aos 32 anos, o atacante Emmanuel Adebayor vive o pior momento de sua carreira. Depois de passagens por grandes clubes como Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham, o principal artilheiro da história da seleção de Togo não encontra interessados em seu futebol por conta de seu comportamento polêmico.

Na última semana, o jogador foi manchete em vários jornais por seus pedidos para lá de inusitados para fechar com o Lyon, da França. Segundo o presidente da equipe, o atacante pediu "um helicóptero para se deslocar para os treinos, o renomado 'chef' de cozinha Joël Robuchon para preparar suas refeições, mas também uma vivenda com uma piscina e vista para a Córsega", revelou Jean-Michel Aulas ao jornal L'Equipe.

O técnico da equipe, Bruno Genésio, também revelou detalhes do encontro com o atacante em um tradicional café francês, pelo período da manhã, onde o jogador "pediu uma dose de uísque e tinha um cigarro na boca" durante a reunião.

O atleta depois desmentiu o fato. "Normalmente, não costumo falar sobre as negociações ou especulações. Mas, às vezes, determinadas questões precisam ser esclarecidas. Quero garantir que apenas bebi água na reunião com o Lyon e não pedi para beber uísque ou fumar", disse ao jornal The Guardian.

Esse, porém, é apenas mais um caso inusitado na carreira de Adebayor. Sem clube depois de rápida passagem pelo Crystal Palace, o togolês não é bem visto no futebol inglês desde sua saída conturbada do Tottenham. Com passagem de destaque pelo Arsenal, onde chegou a marcar 24 gols na edição 2007/2008 da Premier League, e pelo milionário Manchester City, o jogador teve grande papel desde sua chegada na equipe londrina em 2011.

No entanto, dois anos depois o astro africano já não apresentava o mesmo desempenho e começou perder espaço. Para o atacante o motivo da queda brusca de seu desempenho tinha explicação: bruxaria. Em dezembro de 2014 ele foi liberado pelo Tottenham para 'resolver problemas pessoais', mas pessoas próximas ao jogador afirmam que ele foi até para casa desfazer um 'encanto' que sua mãe e suas irmãs teriam feito contra ele.

Nem isso fez o futebol do centroavante melhor. Cada vez mais sem espaço com o técnico Mauricio Pochettino, o togolês ficou um longo período treinando na equipe reserva. Os Spurs até conseguiram negociar o atleta com o Aston Vila, mas depois de fazer os exames médicos, Adebayor desistiu de assinar o contrato. Em setembro de 2014, o Tottenham confirmou a rescisão unilateral de contrato com o jogador, que não abriu mão dos 5 milhões de libras que ainda teria a receber até o final do contrato.

NA SELEÇÃO

Apesar de ser o maior artilheiro da história de Togo, Adebayor tem uma relação muito conflituosa com a seleção de seu país. Em 2006 ele quase trocou socos com o técnico Stephen Keshi após a derrota para a fraca seleção da República Democrática do Congo na Copa da África.

Em 2010, o atacante anunciou sua aposentadoria de Togo. Na oportunidade, alegou estar "traumatizado" pelo ataque armado que a equipe sofreu antes do começo da Copa Africana de Nações, disputada em janeiro daquele ano, em Angola. Um grupo metralhou o ônibus em que viajava a seleção, matando dois integrantes da delegação, no dia 8 de janeiro.

Após voltar atrás de sua decisão, Adebayor discutiu com o novo técnico da equipe. Segundo Tom Saintfiet, o atacante não fazia mais parte de seu planos na seleção depois de um desentendimento sobre quem seria o capitão da equipe. "Para mim, está claro que ele é um jogador que não quer jogar por seu país mais", disse Saintfiet, que completou. "E ele não quer que seu país se classifique para a próxima Copa Africana de Nações. Ele concordou em jogar contra a Libéria, e não contra o Djibuti. Para mim, não é dever de um atleta decidir contra qual adversário vai jogar".