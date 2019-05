Atlético-MG vai poupar maioria dos titulares na estreia na Sul-Americana

Vários jogadores do Atlético-MG que participaram da importante vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, sábado, em Belo Horizonte, não estarão em campo, nesta terça-feira, na estreia da equipe na Copa Sul-Americana, diante do Unión La Calera, no Chile.

O clube divulgou neste domingo a lista dos atletas relacionados para a viagem para Santiago. A delegação vai contar com 21 jogadores, mas a maioria dos titulares vai ficar em Belo Horizonte.

O zagueiro Réver teve constatada uma fratura no nariz, em lance ocorrido na vitória de sábado, diante do Flamengo, e é um dos ausentes no jogo internacional. O goleiro Victor, o volante José Welison, os meias Luan e Cazares e o atacante Ricardo Oliveira também vão ficar fora por causa desgaste físico.

Além deles, o lateral Fábio Santos, com incômodo na coxa esquerda, e o atacante Geuvânio, que também não atuou no sábado por recomendação médica, completam o grupo que desfalques. De Santiago, a delegação do Atlético-MG segue direto para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio, no próximo sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo desta terça no Chile será o primeiro de dois confrontos, valendo vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida de volta será disputada, em 28 de maio, no Independência.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Cleiton e Michael.

Laterais: Hulk, Guga e Patric.

Zagueiros: Igor Rabello, Leonardo Silva e Maidana.

Volantes: Adilson, Elias, Jair e Lucas Cândido.

Meias: Bruninho, Daniel Penha, Nathan, Terans e Vinicius.

Atacantes: Alerrandro, Chará, Maicon e Papagaio.