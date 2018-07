Athirson desiste de disputar a Série B do Brasileirão pelo Bragantino

Atualmente com 34 anos, Athirson já passou por Flamengo, Santos e Portuguesa, entre outros. Agora, tinha a chance de retomar a carreira no Bragantino, mas acabou desistindo. Disse que ficará no Rio, mas não explicou as "questões particulares" que o fizeram recuar.

A última vez que o veterano lateral teve boas atuações foi na Portuguesa, entre os anos de 2008 e 2009. Depois, ele passou por Cruzeiro e retornou para Lusa, mas sem conseguir se firmar em nenhum dos dois. Agora, seu futuro profissional é incerto.

Sem poder contar com o reforço de Athirson, o Bragantino aparece atualmente na penúltima colocação da Série B, com nove pontos. E volta a jogar no sábado, contra o Sport, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 11ª rodada do campeonato.