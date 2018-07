Athletic Bilbao bate Eibar nos acréscimos e ainda luta por vaga na Liga Europa

O Athletic Bilbao venceu o Eibar por 1 a 0, fora de casa, com um gol marcado nos acréscimos da partida disputada nesta segunda-feira, que concluiu a 33.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória, a equipe do País Basco ultrapassou a rival Real Sociedad, chegou à sexta posição com 56 pontos (um a mais que o adversário) e se colocou na zona de classificação para a Liga Europa. O Eibar, que permanece com 50, ficou mais distante da disputa pela competição europeia.

O jogo foi de muita disposição das duas equipes, mas de poucas oportunidades claras para abrir o placar, especialmente no primeiro tempo, quando os goleiros Rodriguez, do Eibar, e Arrizabalaga, do Athletic Bilbao, quase não foram importunados.

No segundo tempo, as equipes se mantiveram equilibradas nas estatísticas em itens como posse de bola e chutes a gol. Mas, logo aos 9 minutos, Escalante fez uma falta dura e foi expulso pelo árbitro Carlos del Cerro, deixando o Eibar com um jogador a menos em campo. Mesmo assim, o panorama permaneceu o mesmo da primeira etapa, ou seja, com poucas jogadas de perigo de ambas as partes.

A partida caminhava para um empate sem gols quando, aos 48 minutos, uma falta no bico direito da área do Eibar mudou o destino do duelo. A bola batida por Etxebarria surpreendeu o goleiro Rodriguez, que tirou sobre a linha. Porém, no rebote, a defesa se mostrou desatenta e Raúl García completou para a rede: 1 a 0.

Na próxima rodada, a 34.ª, o Athletic Bilbao enfrenta o Betis, em Bilbao, nesta quinta-feira. Já a Real Sociedad, rival na briga pela Liga Europa, joga fora de seus domínios, um dia antes contra o Valencia. O Eibar também vai atuar fora de casa, contra o Alavés, na quinta.