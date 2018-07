Athletic Bilbao bate Girona e sobe no Espanhol; Villarreal e Celta se recuperam

O Athletic Bilbao bateu o Girona por 2 a 0 em jogo disputado neste domingo, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao, no País Basco, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Foi a segunda vitória seguida do clube na competição.

Com o resultado, a equipe basca subiu para o quarto lugar na tabela de classificação com sete pontos, empatado com o Sevilla, mas em desvantagem nos critérios de desempate. Na próxima rodada, marcada para o próximo domingo, o Athletic Bilbao enfrentará o Las Palmas, fora de casa.

Já o Girona, clube que está em sua primeira participação na principal divisão espanhola e empatou com o Atlético de Madri na estreia (2 a 2), permanece com quatro pontos, em 11.º lugar. No próximo compromisso, receberá o Sevilla.

O primeiro gol do Athletic Bilbao surgiu aos 25 minutos do primeiro tempo em um cruzamento da direita que foi aproveitado pelo atacante Iker Muniain. O jogador se enfiou entre dois zagueiros para empurrar com o gol com a perna direita.

Já o segundo gol do clube de Bilbao foi marcado pelo veterano Aduriz, aos 7 minutos da segunda etapa. O atacante, de 36 anos, recebeu passe de Williams em uma jogada começou com um chute para frente do goleiro Herrerin.

OUTROS JOGOS

Ainda neste domingo, o Celta bateu o Alavés, em Vigo, por 1 a 0 - com gol do uruguaio Maximiliano Gomez -, conquistando os primeiros três pontos no campeonato e chegando ao 12.º lugar no Espanhol. O Alavés continua sem pontuar, na penúltima colocação.

O Villarreal, que também havia perdido as duas primeiras partidas na competição, agora venceu - em casa - o Betis por 3 a 1. O time de Villarreal subiu para a 13.ª posição com três pontos, enquanto que o de Sevilha é o 14.º colocado, também com três pontos.