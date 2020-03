Athletic Bilbao perde para o Granada, mas avança e faz final basca da Copa do Rei

A Copa do Rei vai ter uma final basca. O Athletic Bilbao se classificou para decidir com a Real Sociedad, dia 18 de abril, em Sevilha, nesta quinta-feira, após perder para o Granada, por 2 a 1, no campo do adversário.

A vaga foi conquistada pelo critério do gol fora de casa, pois no primeiro duelo o time basco venceu por 1 a 0, no Estádio Sann Mamés. Na quarta-feira, a Real Sociedad bateu, fora de casa, o Mirandés, da quarta divisão espanhol, por 1 a 0.

O Athletic chega pela 29.ª vez à decisão da Copa do Rei e vai tentar a conquista da 25.ª taça. Só o Barcelona ganhou mais: 30. O Real Madrid soma 19. A última vez que o time de Bilbao chegou à final foi em 2015, quando perdeu para o Barcelona em 2015. O último título foi ganho em 1984.

A Real Sociedad, campeã em 1909 e 1987, chegou na final pela última vez em 1988, quando também perdeu para o Barcelona.

No jogo de Granada, Carlos Fernández, de cabeça, abriu o placar, aos três minutos do segundo tempo, e Germán Sánchez hizo, aos 31, colocaram o time da casa com a vaga na mão, mas Yuri Berchiche, aos 36, fez o gol que o Bilbao precisava para ficar com a vaga na final e frustrou os mais de 20.799, que superlotaram o acanhado Estadio Nuevo Los Carmenes.