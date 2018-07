Athletic Bilbao bate La Coruña e cola na zona de classificação para Liga Europa

Em um dos últimos duelos realizados na noite deste sábado pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao bateu o La Coruña por 2 a 1, de virada, em casa, e foi aos 35 pontos no sétimo lugar da tabela de classificação.

Assim, a equipe igualou a pontuação do Villarreal, sexto colocado nos critérios de desempate e que hoje fecha a zona de classificação para a Liga Europa. Neste domingo, o ex-time do brasileiro Alexandre Pato enfrenta o Málaga, em casa, no complemento desta 22ª rodada.

Já o La Coruña estacionou nos 19 pontos e seguiu no incômodo 16º lugar. Antes de levar a virada do Bilbao, o time visitante abriu o placar no final do primeiro tempo com um gol de Emre Colak. Na etapa derradeira, porém, Muniain e Aduriz, este último marcando aos 44, asseguraram o triunfo da equipe da casa.

No próximo dia 19, um domingo, o Athletic Bilbao voltará a campo pelo Espanhol para enfrentar o Valencia, fora de casa, enquanto o La Coruña jogará no dia 18 contra o Alavés, em casa, em busca da reabilitação.