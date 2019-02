Athletic Bilbao bate lanterna e se afasta da zona de rebaixamento no Espanhol

O Athletic Bilbao visitou o Huesca nesta segunda-feira e conseguiu um resultado importante na luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol. Diante do lanterna, pelo fechamento da 24.ª rodada da competição, a equipe basca levou a melhor com um magro 1 a 0.

O resultado levou o Athletic Bilbao a 30 pontos, saltando para a 11.ª colocação, já a sete do Villarreal, que abre a zona da degola. Por outro lado, o Huesca manteve-se com apenas 18 pontos e já está a seis do Celta de Vigo, primeiro time fora do rebaixamento.

Mesmo diante do lanterna, o Athletic Bilbao enfrentou muita dificuldade nesta segunda-feira e só chegou à vitória graças a um gol de pênalti nos primeiros minutos da partida. Raúl García, ex-Atlético de Madrid, cobrou e garantiu o resultado.

Agora, o Athletic Bilbao se prepara para o duelo diante do Eibar, sábado, em casa, novamente pelo Espanhol. Um dia antes, o Huesca terá pela frente o Espanyol, em Barcelona, pela mesma competição.