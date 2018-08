Athletic Bilbao bate Leganés no encerramento da 1ª rodada do Espanhol

O Athletic Bilbao derrotou o Leganés por 2 a 1 nesta segunda-feira, em casa, no fechamento da primeira rodada do Campeonato Espanhol. Peru Nolaskoain e Iker Muniain marcaram os gols da vitória. O argentino Jonathan Silva descontou.

O time basco volta a campo para enfrentar o recém-promovido Huesca, que em sua estreia na competição bateu o Eibar, na casa do adversário, por 2 a 1. Curiosamente, o Huesca fará os três primeiros jogos do Espanhol fora de casa - na terceira rodada vai encarar o Barcelona, no Camp Nou. A equipe só jogará ao lado de sua torcida na quarta partida do torneio, quando receberá o Rayo Vallecano.

O Leganés jogará novamente na sexta-feira, quando enfrentará em casa a Real Sociedad, que venceu na estreia o Villarreal por 2 a 1, fora. Pela primeira rodada, o Barcelona passou fácil pelo Alavés com uma vitória por 3 a 0, no sábado, com grande atuação de Messi, que marcou dois gols. O brasileiro Phillippe Coutinho fez o outro. No domingo, o Real Madrid bateu o Getafe por 2 a 0 com gols de Carvajal e Bale.