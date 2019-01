Athletic Bilbao bate o Celta fora e deixa zona de rebaixamento

O Athletic Bilbao visitou o Celta de Vigo nesta segunda-feira e respirou na tabela do Campeonato Espanhol. No fechamento da 18.ª rodada da competição, a equipe basca conseguiu uma suada vitória por 2 a 1 e deixou a zona de rebaixamento, se aproximando justamente do adversário derrotado.

Com o resultado, o Athletic Bilbao subiu para 19 pontos, em 17.º lugar, ultrapassando o Villarreal, que agora abre a zona de rebaixamento. Por outro lado, o Celta estacionou nos 21 pontos e é o 14.º colocado, também ameaçado pela degola.

Em casa, o Celta começou pressionando e quase marcou aos 14 minutos, quando Maxi Gómez cobrou falta pela direita e acertou a trave. Somente quatro minutos depois, veio o castigo. Iñaki Williams cruzou e Muniain apareceu na área para abrir o placar para o Athletic.

O Celta pressionou e chegou à igualdade nos acréscimos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio e desvio de Maxi Gómez na primeira trave, Beltrán empatou. Aos oito da etapa final, porém, o Athletic garantiu o triunfo. O goleiro Herrerin deu chutão para frente, a defesa cochilou e Iñaki Williams arrancou com liberdade antes de finalizar para a rede.

Vindo de três partidas sem vencer no Espanhol, o Celta tenta a recuperação diante do Rayo Vallecano, em duelo que acontecerá nesta sexta-feira. Já o Athletic, invicto há quatro rodadas, tenta ampliar a boa fase contra o Sevilla, em casa, na quinta, pela Copa do Rei.