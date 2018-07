Athletic Bilbao é a sensação da Europa, diz o técnico Guardiola

BARCELONA - Josep Guardiola não poupou elogios ao Athletic Bilbao, adversário do Barcelona neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Para o técnico do time catalão, o Bilbao é a "sensação da Europa" na atual temporada.

"Eles são a sensação da Europa. Conquistaram o direito de receber a admiração de todos", afirmou Guardiola, um reconhecido admirador do argentino Marcelo Bielsa, treinador do Bilbao. "Ele é o melhor [técnico] e, para mim, será um prazer enfrentá-lo", exaltou.

Para Guardiola, Bielsa é o grande responsável pelas boas atuações do Bilbao, que chegou à final da Copa do Rei, contra o próprio Barcelona, e as quartas de final da Liga Europa. "Eles sempre jogam com os mesmos jogadores. As partidas que vi são um prazer para o espectador. Será um jogo difícil, que exigirá muito dos jogadores, mas será agradável de assistir".

Na sua avaliação, nem o cansaço do Athletic, que jogou pela Liga Europa nesta quinta, facilitará o jogo para o Barcelona. "Eles estão acostumados a jogar no limite do esforço. Eles são instruídos a acreditar que podem mais. Eles podem vencer, perder ou empatar, mas sempre podem dominar a partida e têm boas chances de gol."

Guardiola também minimizou o desgaste físico dos seus próprios jogadores, que jogarão neste sábado pelo Espanhol e na próxima terça, novamente contra o Milan, na volta das quartas de final da Liga dos Campeões. "Se queremos vencer o Espanhol, a Copa do Rei e a Liga, temos que superar estas circunstâncias. Temos que sempre olhar à frente e dar mais um passo adiante", declarou.