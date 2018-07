Athletic Bilbao e Valencia avançam às oitavas da Liga Europa

A equipe do Bilbao, do técnico argentino Marcelo Bielsa, derrotou o Lokomotiv Moscou por 1 x 0 em casa com gol de Iker Muniain aos 17 minutos do segundo tempo. Houve empate em 2 x 2 na soma dos dois jogos, e o time espanhol avançou por ter marcado gol como visitante.

O Valencia fez 1 x 0 no inglês Stoke City, com gol marcado pelo brasileiro Jonas aos 24 minutos, e garantiu os 2 x 0 no resultado agregado.

Já a Udinese, da Itália, venceu o PAOK Salonica, na Grécia, por 3 x 0, e também está classificada para a próxima fase do torneio continental. Outro que avançou na rodada foi o PSV Eindhoven, que goleou o Trabzonspor por 4 x 1.

(Reportagem de Jaime Ortiz)