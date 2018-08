Athletic Bilbao faz 2 a 0, mas Huesca busca empate pelo Espanhol

Em um dos dois jogos que fecharam nesta segunda-feira a segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao chegou a abrir 2 a 0 atuando em casa, mas o Huesca, recém-promovido à elite nacional, surpreendeu com dois gols marcados no segundo tempo para garantir o empate por 2 a 2 e deixar embolada a luta pela quinta posição da competição nacional.

O resultado deixou os dois times rigorosamente juntos neste posto da tabela, com quatro pontos cada, sendo que cada uma das equipes marcou quatro vezes e sofreu um gol nesta campanha inicial de uma vitória e um empate em dois jogos disputados. E com campanha idêntica está a Real Sociedad, também no quinto lugar, depois de ter empatado por 2 a 2 com o Leganés, fora de casa, na última sexta-feira, na abertura desta rodada.

O curioso é que todos os gols do confronto realizado no estádio San Mamés, em Bilbao, saíram no segundo tempo. Markel Susaeta abriu o placar aos 2 minutos e Yuri Berchiche ampliou aos 17. Os visitantes, porém, não deixaram se abater e foram buscar a igualdade com Jorge Miramon e Ezequiel Avila, respectivamente aos 26 e aos 42 minutos, balançando as redes para a conquista do surpreendente resultado.

Essa é a primeira vez que o Huesca, clube do noroeste da Espanha, joga a primeira divisão nacional, na qual anteriormente havia estreado com um triunfo por 2 a 1 sobre o Eibar, também como visitante. Já o Bilbao abriu a sua campanha derrotando o Leganés pelo mesmo placar.

Na outra partida que fechou a segunda rodada do Espanhol nesta segunda-feira, o Celta superou o Levante por 2 a 1, como visitante, e é outro time a contabilizar quatro pontos, mas está em oitavo lugar por ter um gol a menos marcado do que as três equipes que dividem a quinta posição. Já o Levante, que havia aberto campanha com uma surpreendente vitória por 3 a 0 sobre o Betis, em Sevilha, estacionou nos três pontos e caiu para o décimo lugar.

Neste novo duelo, agora em Valência, o Celta abriu o placar com um belo gol de Pione Sisto aos dez minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, aos 35, Maxi Gómez ampliou para 2 a 0, antes de José Luis Morales descontar na segunda metade da partida, aos 33, cobrando pênalti. Na estreia, o Celta havia empatado por 1 a 1 com o Espanyol, em Vigo.