Athletic Bilbao faz 4 a 2 no Schalke e encaminha vaga

Em Gelsenkirchen, os bascos saíram na frente aos 19 minutos, num gol do artilheiro Llorente, que aproveitou rebote de Hildebrand para abrir o placar. Dois minutos depois, Uchida cruzou da direita e Raúl Gonzalez apareceu no primeiro pau para desviar e deixar tudo igual. Como sempre decisivo, o espanhol do Schalke fez também o gol da virada, aos 13 do segundo tempo, depois de tabelar com Huntelaar e acertar belo chute de primeira. Foi o terceiro gol do maior artilheiro da história das competições europeias na atual edição da Liga Europa.

Mas o time de Marcelo Bielsa não pretendia se entregar. Aos 27 minutos, Llorente apareceu no primeiro pau para desviar de cabeça a cobrança de escanteio e deixar mais uma vez tudo igual. Foi o sexto gol da estrela do Bilbao na competição.

A dez minutos do fim veio o gol da virada basca. Susaeta chutou cruzado, Shober não segurou e De Marcos fez no rebote. Nos acréscimos, Muniain completou um rápido contra-ataque e fechou a conta em 4 a 2.

O Atlético de Madrid foi outro espanhol a vencer nesta quinta na Liga Europa. Jogando em casa, a equipe de Diego Simeone abriu o placar com Falcão Garcia, logo aos 9 minutos. Diouf deixou tudo igual e o empate foi mantido até o último minuto de partida. Foi quando o argentino Salvio arriscou de longe, a bola desviou na zaga e enganou Zieler.

Assim, a decepção ficou por conta do Valencia, o melhor dentre os três no Campeonato Espanhol. A equipe alvinegra foi derrotada pelo AZ, em Alkmaar (Holanda) por 2 a 1, e agora vai ter que vencer em casa para avançar às semifinais. Holman abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo, com um belo chute no ângulo. Topal empatou logo em seguida, mas Martens fechou a contagem a favor dos holandeses.

Na outra partida de ida das quartas de final da Liga Europa, o Sporting venceu o Metalist por 2 a 1 em Lisboa. Izmailov e Isnia marcaram para os portugueses, mas Cleiton Xavier, ex-Palmeiras, descontou para os ucranianos e aumentou as chances da sua equipe no jogo de volta, daqui uma semana.