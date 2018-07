Athletic Bilbao ganha fora e é o sexto no Espanhol O trabalho do técnico argentino Marcelo "Loco" Bielsa parece ter começado a surtir efeito no Athletic Bilbao. Contratado no início desta temporada para fazer com que a equipe do País Basco voltasse a disputar as primeiras colocações do Campeonato Espanhol, o treinador conseguiu dar padrão tático ao time e isso já se reflete em campo. Neste domingo, mesmo fora de casa, derrotou o Sevilla por 2 a 1, em jogo da 12.ª rodada da competição.