Athletic Bilbao ganha, retoma 6º lugar no Espanhol e supera rival por Liga Europa

Em jogo de muita movimentação e várias chances de gol, especialmente no segundo tempo, o Athletic Bilbao venceu o Betis por 2 a 1, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao, no País Basco, em jogo da 34.ª rodada do Campeonato Espanhol, e entrou na zona de classificação para a Liga Europa.

Com a vitória, o time local recuperou a sexta posição (59 pontos), que havia sido tomada pela Real Sociedad (58) no dia anterior. O Betis permanece com 37 pontos, mas, a quatro rodadas do fim da competição, está livre do rebaixamento, pois não pode ser alcançado pelo Sporting Gijón (24), primeiro clube na zona da degola.

A partida foi aberta e as equipes buscaram bastante o gol. Mas o placar só foi inaugurado no segundo tempo. Aos 8 minutos, o Athletic Bilbao pulou a frente do marcador com Aduriz cobrando pênalti. Na sequência, aos 10, Muniain chutou forte de fora da área e quase ampliou. O mesmo Iker Muniain, cinco minutos mais tarde, aproveitou - de cabeça - uma jogada confusa na área do Betis e fez 2 a 0.

O time visitante voltou para o jogo com o gol de Ruben Castro, aos 18 minutos, que estava atento e se beneficiou do rebote do goleiro. Aos 31, o mesmo Castro perdeu a chance do empate ao isolar a bola em um chute da entrada da área adversária. O Betis ainda teria mais uma oportunidade para igualar o placar desperdiçada aos 40 minutos.

Na rodada de número 35 do Campeonato Espanhol, neste domingo, o Athletic Bilbao vai a Vigo para enfrentar o Celta, que faz uma campanha apenas regular (é o 11.º colocado, com 44 pontos). O Betis terá compromisso em casa diante do Alavés, outra equipe que ocupa posição intermediária na tabela de classificação (10.º lugar, com 45 pontos).