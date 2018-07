Athletic Bilbao goleia Celta por 4 a 0 e avança na Copa do Rei

BILBAO - Sem qualquer dificuldade, o Athletic Bilbao conseguiu a classificação às oitavas de final da Copa do Rei. Nesta quinta-feira, jogando em casa, no novo San Mamés, o time do País Basco aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Celta e avançou ao reverter a derrota sofrida em Vigo, há 10 dias, por 1 a 0.

Precisando de gols, o Athletic foi para o ataque desde o início e aos 21 minutos conseguiu abrir o placar com Iker Muniain. Pouco antes do intervalo, aos 44, Markel Susaeta Laskurain fez o segundo e deixou os bascos em vantagem no confronto.

Para o segundo tempo, a preocupação era não sofrer um gol, já que uma derrota por um gol de diferença daria a vaga ao Celta. Então, em dois bons contra-ataques, aos 35 e aos 41 minutos, o Athletic Bilbao conseguiu mais dois gols - com Muniain novamente e Aritz Aduriz - e decretou a goleada.

Nas oitavas de final, com jogos marcados para 8 (ida) e 15 (volta) de janeiro, o Athletic Bilbao enfrentará o Betis, que passou na última quarta pelo Lleida. Quem ganhar deste confronto jogará nas quartas contra o vencedor do duelo entre Valencia e Atlético de Madrid.