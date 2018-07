Athletic Bilbao goleia Las Palmas e entra na zona de classificação à Liga Europa

Em sua luta por vaga em competições europeias, o Athletic Bilbao não teve pena do Las Palmas nesta sexta-feira. Na abertura da 32.ª rodada do Campeonato Espanhol, o time do País Basco aplicou uma goleada por 5 a 1, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao, e entrou, mesmo que de modo provisório, na zona de classificação à próxima edição da Liga Europa.

Agora com 53 pontos, o Athletic Bilbao assumiu a sexta colocação, ultrapassando justamente a rival Real Sociedad, que tem 52 e neste sábado terá a dura missão de encarar o Barcelona como visitante. Logo acima dos dois está o Villarreal com 54 - joga na segunda-feira contra o Alavés, fora de casa. Já o Las Palmas, sem qualquer ambição neste final de temporada, está na 13.ª posição com 38 pontos.

Na próxima rodada, a 33.ª, o Athletic Bilbao terá um confronto direto em sua luta por vaga na Liga Europa. No dia 24, uma segunda-feira, jogará como visitante contra o Eibar, hoje o oitavo colocado com 50 pontos. O Las Palmas entrará em campo um dia antes contra o Alavés como mandante.

Em campo, o Athletic Bilbao foi arrasador logo nos primeiros minutos. Aos 7, Mikel San Jose abriu o placar e Iker Muniain fez o segundo dois minutos depois. Com o jogo em ritmo alucinante, o Las Palmas não se desesperou e conseguiu diminuir aos 12 com Pedro Bigas, mas sofreu o baque do terceiro gol dos bascos aos 18 com o centroavante Aritz Aduriz.

A partir daí, o duelo deu uma esfriada. O time visitante tentou se precaver um pouco mais na defesa e não teve forças no ataque para diminuir o prejuízo. Já o Athletic Bilbao passou a tocar mais a bola e no início do segundo tempo pôde concretizar a goleada com os gols seguidos de Iker Muniain, aos 13, e de Aritz Aduriz, aos 14 minutos.