Athletic Bilbao leva susto, mas bate vice-lanterna do Espanhol

O Athletic Bilbao levou um susto, mas conseguiu vencer o Granada por 3 a 1, neste domingo, no estádio San Mamés, em partida válida pela 24.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Markel Susaeta abriu o placar para os donos da casa aos 11 minutos de jogo, mas o Granada surpreendeu e empatou aos 14, com Mehdi Carcela-Gonzalez. Na segunda etapa, o Athletic Bilbao reagiu e garantiu a vitória com gols de Mikel San José, aos 24, e Inaki Williams, aos 43.

Com o resultado, o Athletic Bilbao mantém vivo o sonho de ir à Liga Europa na próxima temporada, pois foi à oitava posição com 38 pontos, um a menos do que o Villarreal, sexto colocado e último na zona de classificação às competições europeias.

Já o Granada vive uma situação complicada, pois é o penúltimo colocado, com 19 pontos, três a menos do que o Deportivo La Coruña, que ocupa a 17.ª posição, a última antes da zona da degola.

GIJÓN E CELTA EMPATAM

Ainda neste domingo, o Sporting Gijón ficou no empate por 1 a 1 com o Celta de Vigo, em casa, e se manteve dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol.

Moi Gomez abriu o placar em cobrança de pênalti, mas Jorge Mère foi expulso e deixou o Gijón com um jogador a menos. Aproveitando-se da superioridade numérica, o Celta de Vigo buscou o empate com Iago Aspas.

Agora o Sporting Gijón amarga a 18.ª colocação, com 17 pontos, enquanto o Celta de Vigo aparece no décimo lugar da tabela, com 34 pontos.