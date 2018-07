Athletic Bilbao para Barcelona na Copa do Rei

Arrasador no final deste ano, o time de Messi vinha de uma sequência de 31 gols marcados nas últimas sete partidas que disputou. Mas acabou parando em uma equipe que balançou as redes 25 vezes nos 16 confrontos que realizou nesta temporada.

Até esta terça, a última vez que o Barcelona havia deixado o campo sem vencer um jogo oficial foi no dia 2 de novembro, quando empatou por 1 a 1 com o Copenhague, pela Liga dos Campeões da Europa - no último dia 1.º de dezembro, na Copa Catalunha (um torneio amistoso), o Barça chegou a perder para o Espanyol por 2 a 1.

Com o resultado obtido nesta terça, o Athletic poderá avançar às quartas de final, em sua casa, caso conquiste uma vitória simples sobre o time catalão, que começou o confronto desta terça sem a presença de Messi e Villa entre os titulares. Na etapa final, porém, para tentar furar a retranca adversária, o técnico Josep Guardiola colocou em campo o astro argentino e o goleador da seleção espanhola, mas eles não conseguiram ajudar a equipe a mexer no placar.

Em outro duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei, o Córdoba empatou por 1 a 1 com o La Coruña, em casa, nesta terça. O time visitante saiu na frente com um gol de Riki, cobrando pênalti, aos 17 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, porém, a equipe da casa assegurou o empate com Diaz, aos 25 minutos.

Ainda nesta terça, o Valência enfrentará o Villarreal, em casa, também pelas oitavas de final da Copa do Rei.