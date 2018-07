Athletic Bilbao recusa oferta do United por meia Herrera

"Nós recebemos uma oferta oficial do Manchester United, mas não temos o objetivo de ganhar dinheiro por meio da venda dos nossos jogadores", avisou Uruttia, ao lembrar que o clube hoje conta com uma boa saúde financeira, diferentemente do que acontece com a maioria dos clubes espanhóis.

Herrera, de 24 anos, é um jogador caracterizado por sua qualidade na armação de jogadas e tem se destacado pelo Athletic Bilbao desde quando foi contratado junto ao Zaragoza, em 2011, sendo que desde 2009 ele defende as seleções de base da Espanha. Passou pelo time nacional sub-20, sub-21 e depois pelo sub-23.

O Athletic Bilbao terminou o último Campeonato Espanhol na 12.ª posição, com 45 pontos, e começou bem esta edição da competição nacional. Acumulou duas vitórias em dois jogos e ocupa a terceira posição, atrás do líder Barcelona e do Atlético de Madrid, respectivos líder e vice-líder nos critérios de desempate.