Athletic Bilbao supera o BATE, fica em terceiro e vai para a Liga Europa

Estadão Conteúdo 10 Dezembro 2014 | 20h01

Com a vitória em casa, o Athletic Bilbao terminou em terceiro lugar com sete pontos, com quatro de vantagem sobre o lanterna BATE Borisov. Enquanto isso, Porto e Shakhtar Donetsk empataram por 1 a 1 no outro jogo desta quarta-feira, mas o resultado não mudou nada na situação de ambos: o time português ficou na liderança da chave, com 14 pontos, deixando o adversário ucraniano em segundo, com nove.

Em Bilbao, o time espanhol venceu com gols de Mikel San Jose, aos dois minutos do segundo tempo, e de Markel Susaeta, aos 43. E em Portugal, no outro jogo da última rodada do Grupo H, o Shakhtar Donetsk saiu na frente com Stepanenko, já aos cinco da segunda etapa. Mas o Porto foi buscar o empate no finalzinho: Aboubakar deixou tudo igual aos 42, fazendo a alegria da torcida no Estádio do Dragão.