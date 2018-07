Athletic Bilbao tropeça no Alavés e permanece em sétimo no Espanhol

O Athletic Bilbao perdeu a chance de entrar de vez na briga pela classificação para competições europeias ao tropeçar no Alavés neste domingo. Mesmo atuando em casa, a equipe não passou de um empate sem gols diante do adversário, em duelo pela 17.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O placar levou o Athletic a 27 pontos, mantendo a sétima posição, justamente a primeira fora da zona de classificação para a Liga Europa. O Alavés, por sua vez, continua fazendo campanha mediana, é o 11.º colocado, com 22 pontos, e não tem maiores pretensões neste momento da competição.

As duas equipes, agora, voltam suas atenções para a Copa do Rei. Na quarta-feira, o Alavés receberá o Deportivo La Coruña. No mesmo dia, o Athletic tenta segurar a vantagem diante do Barcelona, em pleno Camp Nou, depois de ter vencido a partida de ida por 2 a 1.