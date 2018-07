Athletic Bilbao vence a 2ª no Espanhol e segue 100%

BILBAO - O Athletic Bilbao venceu nesta sexta-feira a segunda no Campeonato Espanhol. Jogando em casa, o time de Bilbao derrotou o Osasuna por 2 a 0 e alcançou a liderança provisória da competição, na abertura da segunda rodada.

Com seis pontos, o Athletic superou Barcelona e Real Madrid, que ainda não entraram em campo nesta rodada. O time catalão enfrentará o Málaga, no domingo, fora de casa, e o Real vai duelar com o Granada, também longe de sua torcida, na segunda-feira.

Os gols do Bilbao nesta sexta foram marcados por Alejandro Arribas, contra, aos 31 minutos de jogo, e por Oscar De Marcos, aos 37 da segunda etapa. O resultado marcou a segunda derrota do Osasuna, que ainda não pontuou no campeonato.

Ainda nesta sexta, Getafe e Almería empataram por 2 a 2. Jogando em casa, o Getafe contou com gols de Angel Lafita e Diego Castro, de pênalti. Rodri e Fernando Soriano balançaram as redes pelo time visitante. O empate deu o primeiro ponto para ambos os times na tabela.