Athletic Bilbao vence e aumenta série invicta na Espanha

Em recuperação na temporada, o Athletic Bilbao derrotou o Espanyol por 3 a 1, nesta sexta-feira, no Estádio Novo San Mamés, na abertura da 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória em casa, a equipe aumentou a série invicta para cinco jogos na competição nacional - ganhou três vezes e empatou duas.

Desde que perdeu por 5 a 0 para o Real Madrid, no começo de outubro, o Athletic Bilbao não foi mais derrotado no Campeonato Espanhol. Assim, chegou nesta sexta-feira aos 15 pontos, passando a ocupar a nona colocação. O Espanyol, por sua vez, ficou estacionado nos 11 pontos, perto da zona de rebaixamento.

Agora, o Athletic Bilbao busca recuperação também na Liga dos Campeões da Europa. Depois de quatro rodadas, somou apenas um ponto e está na lanterna do Grupo H. Já sem chances de avançar às oitavas de final, seu próximo compromisso na competição será na terça-feira, quando visita o Shakhtar Donetsk na Ucrânia.

Antes de viajar para a Ucrânia, o Athletic Bilbao conseguiu uma boa vitória nesta sexta-feira. Voltando de contusão, Aduriz abriu o placar aos 29 minutos e deu o passe para Borja Viguera ampliar aos 44. Depois, já na segunda etapa, Iturraspe fez o terceiro aos 33. E, no fim, Victor Sanchez descontou para o Espanyol.

Neste sábado, acontecem mais quatro jogos pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O líder Real Madrid visita o Eibar, enquanto o segundo colocado Barcelona recebe o Sevilla - dois pontos separam os rivais na classificação (27 a 25). O dia ainda terá Atlético de Madrid x Málaga e Deportivo La Coruña x Real Sociedad.