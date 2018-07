Athletic Bilbao vence e garante vaga para a fase de grupos da Liga Europa

A vitória começou a ser construída com dois gols de Aritz Aduriz no primeiro tempo. O primeiro logo aos 11 e o segundo aos 31. Pouco depois, o Sevilla ficou com um jogador a menos por causa da expulsão de Coke.

Mesmo assim os visitantes diminuíram o placar aos dez da etapa final, com Juan Muñoz. A reação acabou com um novo cartão vermelho, desta vez de Kolodziejczak. Os anfitriões aproveitaram a vantagem e garantiram os três pontos com um gol de Raul Garcia. Nos acréscimos, Mikel Rico, do Bilbao, também foi expulso.

O Sevilla agora tem duas decisões. Nesta quarta-feira, enfrentará o Liverpool na decisão da Liga Europa. No domingo terá o Barcelona pela frente, no duelo que vale o título da Copa do Rei da Espanha.

ATLÉTICO DE MADRID VENCE - Apesar de ainda ter a decisão da Liga dos Campeões pela frente, o técnico Simeone optou por mandar a campo força máxima na última rodada do Campeonato Espanhol. Sem mais com o que se preocupar no torneio, o Atlético de Madrid venceu o Celta por 2 a 0, em casa.

O resultado levou os anfitriões aos 88 pontos, na terceira colocação, depois de terem ficado fora da briga pelo título na rodada passada da competição. O placar também tirou do Celta uma vaga para a fase de grupos da Liga Europa. O time caiu para a sexta colocação, com 60 pontos, e disputará o playoff do torneio.

Os gols da partida saíram no segundo tempo. Fernando Torres aproveitou uma cobrança de escanteio logo aos seis minutos e mandou para as redes. Dois minutos depois, Torres mandou no travessão e, na sobra, Griezmann fez o segundo.

O Atlético de Madrid agora volta todas as atenções para a decisão da Liga dos Campeões. No dia 28 de maio, enfrentará o Real Madrid, em duelo marcado para o estádio San Siro, em Milão. Será uma revanche para a equipe de Simeone, que perdeu o torneio para o rival em 2014.