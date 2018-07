Athletic Bilbao vence e impede Sevilla de encostar no líder Barcelona

O Athletic Bilbao reagiu no Campeonato Espanhol neste sábado ao vencer o Sevilla por 1 a 0, diante de sua torcida, impedindo o rival de se aproximar do líder Barcelona. O único gol da partida saiu pouco antes do intervalo.

+ Espanyol perde chances e não sai do 0 a 0 com o Levante em casa

Mikel Vesga decidiu o jogo aos 42 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de lateral na área, a bola sobrou para ele bater por cobertura sobre o goleiro para anotar belo gol. Aduriz chegou a encostar na bola, na tentativa de completar para o gol, mas a bola já havia entrado.

O time de Bilbao chegou aos 11 pontos, ainda na parte intermediária da tabela. Na provisória oitava colocação, a equipe ainda está fora da zona de classificação para as competições europeias.

O Sevilla, por sua vez, desperdiçou a chance de se aproximar do líder. Com 16 pontos, segue em segundo lugar, mas pode perder a posição no decorrer da rodada. O Barcelona é o primeiro colocado, com 21 pontos.

+ Com Arboleda e sem Orejuela, seleção equatoriana confirma nomes de afastados

O líder ainda entrará em campo neste sábado para enfrentar o Atlético de Madrid, fora de casa. O Real Madrid também jogará, na busca para recuperar os pontos perdidos nas últimas rodadas. Enfrentará o Getafe, fora de casa. E o Alavés vai receber o Real Sociedad ainda neste sábado.