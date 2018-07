Athletic de Bilbao coloca cargo de Bielsa em risco Equipe sensação da temporada passada na Espanha, vice-campeã da Liga Europa e da Copa do Rei, o Athletic de Bilbao perdeu o encanto. Apenas 16.ª colocado no Campeonato Espanhol, duas posições acima da zona de rebaixamento, o time vem em má fase, com três derrotas seguidas. A situação incômoda pode até custar o emprego do antes inquestionável Marcelo Bielsa.