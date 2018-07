Athletic de Bilbao goleia Granada e volta a abrir folga no G4 do Espanhol

BILBAO - Com os três grandes do futebol espanhol brigando pelas três primeiras posições do campeonato, só resta aos demais clubes a disputa pelo quarto lugar. E, dentro dessa perspectiva, ninguém vai melhor que o Athletic de Bilbao. Depois de um período instável, o time basco chegou à segunda vitória seguida nesta sexta-feira, ao golear o Granada por 4 a 0 no Novo San Mamés.

O resultado valeu para que o Bilbao abrisse folga no G4 e também para fazer as pazes com a torcida. Invicto no seu novo estádio até meados de janeiro, o time basco havia tropeçado três vezes seguidas nas últimas partidas que fizera no San Mames.

Com a vitória na abertura da 26.ª rodada do Espanhol, foi a 50 pontos, 10 a menos que Barcelona e Atlético de Madrid. A briga, porém, é contra o Villarreal, que tem 43, em quinto, e a arquirrival Real Sociedad, que também tem 43 pontos, uma posição abaixo. Já o Granada é o 13.º, com 27.

Destaque do Bilbao na competição, Aduriz marcou três dos gols da goleada desta sexta. Abriu o placar aos 7 minutos de jogo, ampliou aos 18, e fez o terceiro já na segunda etapa, de pênalti - no lance, o rival Mainz foi expulso. Já no final, Gurpegi completou a goleada.