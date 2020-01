Athletico-PR anuncia a contratação de Carlos Eduardo, ex-Palmeiras

O Athletico-PR anunciou na noite desta terça-feira a contratação do atacante Carlos Eduardo, que não estava nos planos do Palmeiras. O jogador chega ao clube paranaense por empréstimo de três anos. O Athletico-PR também adquiriu 20% dos direitos econômicos do atleta de 23 anos.

LEIA TAMBÉM > Irã ataca duas bases com soldados americanos no Iraque

“Chego com uma motivação muito grande em ajudar os meus companheiros, que já me receberam muito bem. Estou muito contente por estar aqui e quero contribuir da melhor maneira”, disse Carlos Eduardo.

O atacante também falou sobre os campeonatos que o Athletico-PR disputará em 2020. “É um calendário muito importante, com Libertadores, Supercopa, Copa do Brasil, Brasileirão. Será importante participar dessas grandes competições e vamos brigar por elas”, acrescentou.

Carlos Eduardo chegou ao Palmeiras na temporada passada. O clube investiu R$ 25 milhões para comprá-lo do Pyramids, do Egito. O atacante não correspondeu às expectativas e foi criticado pela torcida alviverde.

Carlos Eduardo é o novo atacante do Furacão ⚫️ pic.twitter.com/y97KNUP9tK — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 8, 2020

Agora anunciado pelo Athletico-PR, Carlos Eduardo se apresentou aos torcedores rubro-negros. “Sou um jogador rápido, que gosto do um contra um. Quero trabalhar bastante para ajudar os meus companheiros”.

Ficha técnica: Carlos Eduardo

Posição: Atacante

Nome: Carlos Eduardo Ferreira de Souza

Data de nascimento: 10/10/1996 [23 anos]

Local de nascimento: Nerópolis (GO)

Clubes em que atuou: Goiás, Pyramids [Egito] e Palmeiras

Títulos: Campeonato Goiano [2015, 2016, 2017 e 2018]