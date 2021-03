Athletico-PR anuncia contratação de Marcinho, ex-Botafogo, acusado de duplo homicídio

O Athletico-PR anunciou neste domingo a contratação do lateral-direito Marcinho, ex-Botafogo. O jogador de 24 anos tem problemas na justiça, e a possível condenação gerou contestações e críticas da torcida atleticana sobre sua chegada.

O lateral foi denunciado por duplo homicídio culposo - quando não há intenção de matar - após atropelar, em dezembro de 2020, um casal de professores na região do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Ele fugiu do local sem prestar socorro. Alexandre Silva de Lima, de 44 anos, morreu no local, enquanto Maria Cristina José Soares, de 66, foi levada ao hospital em estado grave, mas morreu seis dias depois.

O casal havia saído para lançar flores ao mar e ao atravessar a avenida Lúcio Costa, na altura do número 17.170, foi atropelado por um Mini Cooper, conduzido pelo jogador, que, no momento, não foi identificado.

Em depoimento prestado à Polícia Civil no início do mês de janeiro, Marcinho admitiu o atropelamento, alegando estar a 60 km/h e que ficou com medo de linchamento e, por isso, não prestou assistência. O jogador abandonou o veículo em região próxima ao local do acidente e disse não ter consumido bebida alcoólica. A pena para homicídio culposo é de dois a quatro anos de prisão, e pode ser ampliada em um terço se não for prestado socorro à vítima.

️ Tem lateral-direito na área! Marcinho é o novo reforço do Furacão. Seja bem-vindo. https://t.co/XpEQbCDv5N#VamosFuracão pic.twitter.com/GOflD7nzxa — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) March 28, 2021

Em sua chegada ao Athletico-PR, o lateral-direito agradeceu a oportunidade de atual em clube grande e planeja ajudar a equipe a alcançar boas posições no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

"O Athletico era tudo que eu queria. Um clube com projeto, com ambição, que quer continuar conquistando grandes coisas, figurando no mais alto nível do cenário nacional e internacional. É também um grande clube e estou muito feliz e realizado de estar aqui. Quero corresponder às expectativas", afirmou Marcinho ao site oficial do clube.

O jogador iniciou no Flamengo sua trajetória no futebol. Depois, se transferiu para o Botafogo. Na equipe alvinegra assumiu a posição de lateral-direito, tendo disputado 105 jogos e marcado dois gols. Antes do acidente, Marcinho teve a possibilidade de renovar seu contrato com a equipe alvinegra que vencia no fim de 2020. Ele, porém, decidiu buscar espaço em algum clube que fosse mais forte na briga por títulos.

Joga muito, mas infelizmente não tem como apoiar uma contratação dessa, eu entendo que ele precisa se ressocializar etc etc MAS EU ACHEI DESNECESSÁRIO o clube queimar a cara com isso! Ele matou um casal e não consigo pensar nada mais além disso! — Mi Moraes ꕥ #FORAMARCINHO (@moraessmi) March 28, 2021

pergunta na coletiva de apresentaçao dele oq ele acha das duas vitimas dele pic.twitter.com/Kdo1XyMNkd — Rangel (@luraloll) March 28, 2021