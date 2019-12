Athletico-PR anuncia meia-atacante Fernando Canesin como 1º reforço para 2020

O Athletico-PR anunciou o seu primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do meia-atacante Fernando Canesin, de 27 anos, que passou a maior parte de sua carreira no futebol da Bélgica. Ele assinou contrato até dezembro de 2021. "Não vejo a hora de começar a pré-temporada para conhecer os meus novos companheiros, para fazer um 2020 de vitórias e conquistas", disse ao site oficial do clube rubro-negro.

O meia-atacante vai atuar profissionalmente pela primeira vez no futebol brasileiro. Ele foi revelado pelo Olé Brasil, do interior de São Paulo, mas só jogou nas categorias de base. Sua carreira profissional começou em 2010 no Anderlecht, da Bélgica, onde ficou até 2013.

De lá, Fernando Canesin, que é natural de Ribeirão Preto (SP), continuou no futebol belga e foi para o Oostende, seu último clube, pelo qual jogou seis temporadas. Ele conquistou o Campeonato Belga (2011/2012 e 2012/2013) e a Supercopa da Bélgica (2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014). Pode adquirir dupla nacionalidade depois de tanto tempo no país europeu.

Em campo, Fernando Canesin diz se destacar pela velocidade. "Gosto de fazer a transição da defesa para o ataque com velocidade", revelou. "Na Bélgica, eu joguei muito pela direita, mas sempre gostei de jogar centralizado também". O jogador vem para suprir a carência na posição, uma vez que Bruno Nazário (Hoffenheim), Everton Felipe (São Paulo) e Tomás Andrade (River Plate) tiveram os seus contratos encerrados e não renovaram.

É brasileiro, mas é quase belga. Seja bem-vindo ao Furacão, @FernandoCanesin! pic.twitter.com/Zft2sHKCS8 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) December 23, 2019

O Athletico-PR ainda não definiu a contratação do novo treinador para o próximo ano. O nome mais cotado é o de Dorival Júnior. O time de aspirantes (sub-23), que vai disputar o Campeonato Paranaense, será comandado por Eduardo Barros, que ficou como interino depois da saída de Tiago Nunes.