Athletico-PR anuncia retorno de Paulo Autuori como diretor técnico

O Athletico-PR anunciou o retorno de Paulo Autuori neste sábado. Dessa vez, ele ocupará a função de diretor técnico, comandando o departamento de futebol e com a responsabilidade de gerir o projeto esportivo do clube por meio de sua liderança técnica. Uma das obrigações de Autuori será alinhar as atividades técnicas e metodológicas entre as equipes de formação e profissional.

Experiente, o novo diretor técnico do Athletico-PR já trabalhou na equipe paranaense. Entre 2016 e 2017, exerceu as funções de técnico e manager. Naquele período, o carioca teve desentendimentos com a diretoria do clube.

Em 2016, Autuori conquistou o sexto lugar no Brasileirão e levou a equipe à Copa Libertadores. No ano seguinte, comandou a equipe até as oitavas de final da competição continental, quando assumiu a função diretiva e cedeu sua posição para Eduardo Baptista.

O novo técnico, porém, foi demitido logo depois, o que causou desconfortos a Autuori, que decidiu sair da equipe. Após algumas semanas, ele foi convencido por Mario Celso Petraglia a retornar ao clube, onde ficou até o fim daquela temporada.

O último trabalho de Paulo Autuori foi no Botafogo, como treinador. Ele foi demitido da equipe de General Severiano no início do mês de outubro devido aos maus resultados no Campeonato Brasileiro. Aos 64 anos, com passagens como técnico por equipes do exterior, o carioca acumula títulos nacionais e internacionais.