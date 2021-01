Athletico-PR bate Ceará por 2 a 0 em duelo direto e cola no G7 do Brasileirão

Mesmo jogando fora de casa, o Athletico-PR conseguiu embalar a segunda vitória seguida para colar no G7 do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, em partida válida pela 33ª rodada, em um duelo direto pela parte de cima da tabela, o time paranaense bateu o Ceará, pelo placar de 2 a 0, em plena Arena Castelão, em Fortaleza, com dois gols de Carlos Eduardo, chegou aos 45 pontos e assumiu a oitava colocação.

A partida começou bastante equilibrada, com os dois times trocando passes e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Em casa, foi o Ceará que criou a primeira oportunidade clara. Aos oito minutos, Lima fez boa jogada pela esquerda e tocou para Léo Chu, que cruzou de primeira para Vina, que chegou chutando no canto, mas parou em uma defesa de dois tempos do goleiro Santos.

Leia Também Grêmio perde pênalti, empata com Coritiba e vê G4 do Brasileiro mais longe

A resposta do Athletico-PR veio aos 26, em um contra-ataque rápido. Thiago Heleno fez um lançamento longo e encontrou Fernando Canesin, que cruzou na área e encontrou Vitinho, que ganhou dos zagueiros e testou firme, mas a bola pegou muita força e saiu por cima do travessão.

A principal chance do primeiro tempo, porém, aconteceu em um lance de impedimento. Aos 47, Cleber recebeu na área e bateu de cobertura sobre o goleiro Santos. Quando a bola ia entrando, a defesa conseguiu tirar em cima da linha. Mas, como o atacante do Ceará estava em posição irregular, a jogada foi invalidada. Por isso, o primeiro tempo terminou com o empate sem gols.

Na volta do intervalo, o Ceará fez pressão e nos dez primeiros minutos, criou duas boas chances de abrir o placar. Logo no primeiro lance, Cléber arrancou desde o meio-campo e tocou para Vina, que mesmo de frente para o goleiro Santos, acabou chutando para fora. Já aos seis, foi a vez do próprio Cleber chegar com perigo. Mas, depois de um cruzamento perfeito, ele acabou chutando em cima da defesa.

A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco e o visitante chegou aos gols na parte final. O primeiro gol da vitória do Athletico-PR saiu aos 39. Depois de uma saída de bola errada do Ceará, Carlos Eduardo recuperou a bola, deixou um zagueiro para trás e bateu na saída do goleiro Richard, que nada pôde fazer e só olhou a bola entrar.

Nos minutos finais, os donos da casa foram para o tudo ou nada em busca do empate, mas acabaram dando mais espaço aos visitantes que marcaram mais um. Aos 47, o próprio Carlos Eduardo apareceu na área e fez de letra, dando números finais ao duelo: 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no meio da próxima semana para a disputa da 34ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o Ceará visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30. Já na quinta-feira, o Athletico-PR recebe o líder Internacional, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 2 ATHLETICO-PR

CEARÁ - Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Alyson (Kelvyn); Fabinho (Pedro Naressi), Fernando Sobral (Wescley), Lima, Vina e Léo Chú (Leandro Carvalho); Cléber (Felipe Vizeu). Técnico: Guto Ferreira.

ATHLETICO-PR - Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Richard (Alvarado), Léo Cittadini, Vitinho (Carlos Eduardo) e Fernando Canesin (Zé Ivaldo); Nikão e Renato Kayser (Bissoli). Técnico: Paulo Autuori.

GOLS - Carlos Eduardo aos 39 e aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

CARTÕES AMARELOS - Khellven e Renato Kayser (Athletico-PR)

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).