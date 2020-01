Athletico-PR bate Taboão da Serra e avança às quartas da Copinha

Com direito a gol contra de Alan, aos 48 minutos do segundo tempo, o Athletico Paranaense derrotou o Taboão da Serra pelo placar de 2 a 1, nesta quarta-feira, em Embu das Artes, e avançou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Confira os outros resultados da Copinha.

Paulo Victor abriu o placar para o Athletico logo aos 11 minutos do primeiro tempo. No entanto, o Taboão se recuperou na etapa final e empatou com Alison. Quando tudo levava a crer que a disputa iria para os pênaltis, Alan fez contra, o que confirmou o triunfo do clube paranaense.

Com a vaga assegurada, o Athletico aguarda o vencedor do confronto entre Mirassol e Corinthians, a ser realizado ainda nesta quarta-feira, às 21h45, para conhecer seu próximo adversário.

Mais cedo, o Botafogo-SP foi o primeiro a garantir sua vaga nas quartas de final ao bater o Londrina nos pênaltis, após empate no tempo normal por 1 a 1. O destaque foi o goleiro Leonardo com três defesas. Na próxima fase, enfrentará o vencedor de Red Bull Brasil e Internacional.

Confira os jogos desta quarta-feira pela Copinha:

Londrina 1 (1) x (3) 1 Botafogo-SP

Athletico-PR 2 x 1 Taboão da Serra

17h30

Red Bull Brasil x Internacional

21h45

Mirassol x Corinthians